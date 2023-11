Siena, cavalli del Palio: “premi” per 63mila euro. E’ Zio Frac ad incassare il massimo

Siena, 7 novembre 2023 – Non saranno forse gli ingaggi stellari di alcuni paliotti, ma il Comune di Siena ha mantenuto la promessa di dare un piccolo riconoscimento anche questa stagione ai proprietari dei mezzosangue che partecipano alla Tratta, premiando in modo particolare chi corre il Palio. Destinando 63.200 euro complessive per le Carriere di luglio e agosto.

Il barbero che porta a casa la cifra più alta è Zio Frac perché era al canape sia per Provenzano che per l’Assunta, oltre ad aver trionfato il 16 agosto. Va da sè che ha partecipato ad entrambe le tratte: ai suoi proprietari il Comune verserà 6mila euro. I conti sono presto fatti: il premio al barbero che conquista il Palio è di 2mila, per la partecipazione ad ogni Carriera ne sono stati riconosciuti 1600 mentre 400 vanno a chi ha fatto la tratta, per coloro che sono senza partita iva. Sul versante proprietari, invece, il riconoscimento più consistente è per Mark Harris Getty pari a 9200 euro. Grande appassionato della nostra Festa che certo non ha necessità di incentivi per portare i cavalli in Piazza. A luglio aveva tre mezzosangue alla Tratta – Arestetulesu, Abbasantesa e Viso d’Angelo con gli ultimi due che hanno corso anche Provenzano –, mentre ad agosto erano 4 alla Tratta (i tre prima citati più Volpino) e i ’soliti’ Abbasantesa e Viso d’angelo che sono andati al canape anche per l’Assunta. In totale sono stati dati rimborsi e premi a 30 proprietari a luglio e ad agosto e a 34 mezzosangue per ciascuna Carriera. La ’regina’ Violenta da Clodia, che non è stata scelta dai capitani per agosto ma aveva vinto a luglio nella Selva, si è fermata a quota 4.400 euro. I proprietari di Viso d’Angelo, Reo confesso e Anda e Bola che, per esempio, hanno corso entrambe le Carriere e fatto due tratte, ne riceveranno 4mila euro.

Ma vediamo chi sono i cavalli che hanno ottenuto il compenso del Comune. A luglio, come detto, la vittoriosa Violenta, gli altri nove che hanno partecipato al Palio: Zio Frac, Veranu, Ungaros, Abbasantesa, Viso d’Angelo, Una per tutti, Astoriux, Anda e Bola, Reo confesso. Hanno fatto invece solo la tratta e dunque avranno un rimborso per le spese di trasporto di 400 euro Zeniata, Antine Day e Zenios, Remorex, Varina, Corallo sardo, Zirra, Vento fresco, Arestetulesu, Zaminde, Zeuri, Trikke, Volcan de Bonorva, Urian, Coca AA, Vitzichesu, Benito Baio AA, Takatursa, Tabacco, Tale e quale, Zenis, Unamore, Ungaro de Bonorva e Zentiles.

Per quanto riguarda l’Assunta, invece, oltre al vittorioso Zio Frac i mezzosangue con lui al canape: Antine, Abbasantesa, Viso d’angelo, Schietta, Vitzichesu, Anda e Bola, Tabacco, Zenis e Reo confesso. Più i cavalli che si sono fermati alla Tratta: Zeniata, Vankook, Zenios, Veranu, Remorex, Varina, Corallo sardo, Ungaros, Buran, Vento fresco, Arestetulesu, Volpino, Ares elce, Anì, Volcan, Urian, Benito Baio AA, Amarcord de mores, Chiosa vince, Astoriux, Compilation, Tale e quale, Unamore, Violenta.