Siena, l’addio al parà morto durante un’esercitazione: due giorni di lutto cittadino

Siena, 20 aprile 2023 – "In segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del concittadino Gianluca Spina, per onorarne la memoria e per manifestare ufficialmente vicinanza ai familiari colpiti da questa tragica perdita si proclamano due giorni di lutto cittadino, in concomitanza con l’apertura della camera ardente e dei funerali nei giorni 21 e 22 aprile”.

Così Elvira Cozza, sindaco di Belsito, comune in provincia di Cosenza dove era nato il sergente maggiore del 186° Battaglione Folgore di Siena Gianluca Spina, 49 anni, morto la scorsa settimana durante un’esercitazione. L’aviolancio era avvenuto nella zona tra Bientina e Altopascio.

Oggi intanto a Pisa al Centro addestramento verrà dato dai parà toscani l’ultimo saluto a Spina, con una cerimonia religiosa e il saluto militare. Quindi il feretro raggiungerà Belsito dove il 21 verrà aperta la camera ardente nella chiesa di San Giovanni Battista. I funerali si svolgeranno qui alle 11 di sabato 22 aprile.

Numerosi i colleghi del 186° Folgore che raggiungeranno la Calabria, unitamente al comandante Massimo Veggetti, per l’ultimo saluto a Gianluca Spina. Che lascia a Siena un grande ricordo, anche per l’impegno nel sociale come volontario della Pubblica assistenza per venti anni.