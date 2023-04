Paracadutista precipita nel giardino di una abitazione: morto

Orentano (Pisa), 13 aprile 2023 – Un paracadutista della Folgore del 186/o reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere precipitato nel giardino di un'abitazione privata a Orentano (Pisa) durante un'esercitazione militare. La vittima era residente nel Senese.

L'area dell'incidente è stata sequestrata dai carabinieri che hanno avviato accertamenti. Il corpo non presenta ferite da caduta. Il parà potrebbe essere rimasto vittima di un malore o altre cause simili che hanno determinato il decesso.

L'episodio è avvenuto intorno all'ora di pranzo. I proprietari hanno dato l'allarme

vedendo il militare a terra e incosciente.

Il paracadutista di stanza a Siena, origini calabresi, 46 anni sposato, senza figli, è morto questa mattina intorno alle 10.

Dopo l'aviolancio dalla zona di Altopascio (Lucca) per cause in corso di accertamento, ha perduto il controllo del paracadute che si è comunque aperto. È precipitato su un albero all'interno di un giardino di una abitazione.

Sul posto carabinieri, la sezione scientifica, i vigili del fuoco. Il corpo è stato trovato dai proprietari della villa al rientro ma l'uomo era già deceduto