Pif, il suo libro e quell’amore per il Palio. "Siete pazzi e non lo sapete"

Siena, 5 aprile 2023 - "In quella puntata cercavo la sincerità. Ed è quello che ho trovato. Oggi non potrei rifarla, perché sarei di parte. Troppo poco obiettivo. Ormai mi sono innamorato". Così il palermitano Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, ha toccato il cuore dei senesi, ieri pomeriggio, in un cinema Pendola dove erano rimasti soltanto posti in piedi. L’occasione era la presentazione del suo romanzo ‘La disperata ricerca d’amore di un povero idiota’, la storia di Arturo, che sulla soglia dei quarant’anni si rende conto del troppo tempo immolato al lavoro, mentre amici e colleghi si sono sposati oppure convivono. E allora decide di affidarsi a un’app per trovare l’anima gemella e l’algoritmo gliene fornisce addirittura sette. Inizia a incontrale e la prima si trova a Siena, dove il protagonista arriva proprio nei giorni del Palio.

E se Arturo è l’alter ego dell’autore, come di molti altri suoi coetanei dai sentimenti ancora irrisolti, gli elementi biografici che Pif concede alla storia vanno oltre, e prendono in considerazione proprio i giorni della festa senese, che lui ha imparato a conoscere da giornalista, attraverso una puntata del programma ‘Il testimone’, andata in onda nel febbraio del 2010 su Mtv, ma girata nel luglio del 2009. "Mi spinse la voglia di spiegare che il Palio in realtà è solo la parte conclusiva della festa – ha raccontato l’autore – e che la sua magia sta in parte nel fatto che nasce da una divisione, ma è una divisione che unisce. Di sicuro, è stata una delle puntate più difficili, perché ero una ex iena e la gente mi guardava con sospetto".

Per parlare del libro lo hanno accompagnato Antonio Carapelli, del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena, Fiorino lantorno, del Santa Chiara Lab, lo storico Giovanni Mazzini e il giornalista Senio Sensi. Amicizie nate quattordici anni fa, proprio in occasione di quella trasmissione, e rimaste salde, come l’amore che lega ormai Pif al Palio ogni anno. Mazzini e Sensi hanno ricordato nei loro interventi il ‘dietro le quinte’ della registrazione della puntata, ricordando come l’estraneo Pif si presentasse in ogni contrada puntualmente con magliette dei colori ‘sbagliati’, senza risparmiarsi chi glielo faceva notare con le formule più colorite. Forse adesso sceglierebbe i colori giusti, ma è proprio per questo motivo che quella puntata ha ancora l’emozione del primo incontro di una storia d’amore, quello che non è mai perfetto e proprio per questo fa emozionare.