Pian delle Fornaci, oggi Selvaggia raddoppia e corre anche con Amarcord

Siena, 2 aprile 2023 - Ci ha preso gusto Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa: la fantina che sogna di correre in Piazza è nella prima batteria delle corse di oggi (inizio ore 15.30) su Amarcord de Mores. Ma c’è di più: questa volta raddoppia in quanto andrà al canape anche nell’ultima con Akida che le regalò il terzo posto nella prima uscita alle Fornaci. Sarà a cavallo in questo gruppo anche Giovanni Atzeni su Borreale, in ben quattro corse vedremo invece impegnato Giuseppe Zedde con Caballero, Dispettoso, Charlye Brown e Aio de Sedini.

Ma c’è di più. Il mondo dei cavalli e l’Università per Stranieri di Siena si uniscono in occasione dell’appuntamento con le corse a Pian delle Fornaci, in programma domenica 2 aprile 2023. Uno dei premi previsti per i vincitori sarà offerto dall’Associazione proprietari allenatori e allevatori di cavalli da Palio con il contributo dell’Ateneo internazionale. Una collaborazione che prevede anche la presenza degli studenti alla giornata di corse. «Siamo contenti di questa collaborazione che va avanti da qualche anno e che dà ai ragazzi fuori sede e stranieri la possibilità di conoscere il legame tra la città e il mondo dei cavalli - commenta il vicepresidente dell’associazione Osvaldo Costa -. È importante che ci sia la volontà da parte di un’istituzione come Unistrasi di diffondere la cultura del cavallo e del Palio dando la possibilità a chiunque di immergersi a pieno nella nostra realtà».

Prima batteria (Ore 15.30)

Amarcord de Mores (Selvaggia Pianetti), Bobborino (E.Bruschelli), Catalina (Turco), Corsaro de Bonorva (Puddu), Curiossa (Bitti), Ziculith (Cersosimo).

Seconda batteria (ore 16)

Dama sarda (Bitti), Fenomenale (Betti), Dada (Giannetti), Denise beauty (Mula), Duthile (Turco), Divino amore (Putzu)

Terza batteria ( ore 16.30)

Caballero (Zedde), Audace da Clodia (Betti), Zodiaca (E.Bruschelli), Re Julien (Guglielmi), Abbaidda de Sedini (Vicino), Zodiaco de Aighenta (A.Sanna)

Quarta batteria (ore 17)

Dovizia (Carboni), Diodoro (Piras), Diamante sauro (Guglielmi), Dispettos (Zedde), Luci del Monte Acuto (Bitti).

Quinta batteria (ore 17,30)

Ballatisola (Caria), Coram Lathe (Guglielmi), Charlye Brown (Zedde), Borghesia (Pes), Brughel (Coghe).

Sesta batteria (ore 18)

Babilonias (Bitti), Aio de Sedini (Zedde), Angelo rosso (Farnetani), Akida (Pianetti), Borreale (Atzeni).