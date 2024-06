Palio, mossa nel mirino: “Andava annullata”. L’Onda vince la terza prova

Siena, 30 giugno 2024 – Due esperti, Brigante su Tabacco nell’Onda, primi al bandierino in una prova, la terza del palio di Provenzano, che stanotte farà riflettere i capitani. E anche le stalle. Perché l’incognita dei debuttanti – sei barberi, anche se tutti ben allenati e preparati – è il convitato di pietra di questa Carriera. Quanto incideranno il 2 luglio sera quando la tensione inevitabilmente si alzerà per tutti? Quanto sangue freddo avranno i fantini – anche i debuttanti che per adesso hanno fatto bene – in un Palio nel quale è ancora difficile leggere esattamente gli equilibri?

Interrogativi che derivano dalla somma di quanto si è visto nella prova di stamani e in quella di stasera, la terza. Dove a dare la mossa è stato Gabriele Puligheddu su Ardeglina nella Giraffa. Una mossa su cui, a caldo, tanti hanno sollevato dubbi. «Andava annullata», l’idea di tanti. Perché i cavalli fra i canapi non avevano creato problemi tali da consigliare di andare via veloci per forza. Anzi.

Al pronti via, comunque, Scompiglio nel Valdimontone ha mandato un messaggio: vuole andare via in testa, poi vedremo se lo riprenderanno gli altri. Ha provato soprattutto la Civetta, Tamurè sull’esordiente Criptha, che al Casato è scivolata per un attimo, riprendendosi subito. L’Onda ha preso la testa, andando poi a vincere, seguita da Tittia nell’Oca. Che studia e prende le misure ai colleghi. Hanno ragione i capitani quando dicono che, anche se le ’punte’ del Palio sono individuate, gli equilibri non appaiono del tutto chiari. E con essi glie satti valori. Restano poi tante incognite. Forse troppe, da risolvere da qui a quando, pioggia permettendo (potrebbe anche esserci qualche rovescio il 2 sera), sarà Palio.