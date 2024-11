Ztl, nuova collocazione per due telecamere

Ztl nel centro storico di Chianciano Terme, dal Comune arriva la novità con lo spostamento della telecamera di controllo degli accessi dall’intersezione di via A. Casini/Borgo Nuovo a viale Dante/via XXV Aprile. L’istituzione del controllo elettronico degli accessi nella Ztl del centro storico di Chianciano Terme, al fine di disciplinarne la circolazione, risale all’ottobre 2023 (all’epoca c’era la precedente amministrazione comunale). Come si legge nella determinazione del 7 novembre, "i punti di controllo individuati sono tre e più precisamente in Viale Dante altezza intersezione con via XXV Aprile, via A. Casini intersezione Via Borgo Nuovo e via della Croce - Porta del Sole" ma "in viale Dante in questa prima fase non è stata installata la telecamera di controllo degli accessi". La nuova collocazione in viale Dante/via XXV Aprile "è il primo punto di verifica per i veicoli che accedono al Centro Storico di Chianciano Terme".