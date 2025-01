Ztl, conto alla rovescia per l’avvio: "Fase sperimentale fino a Pasqua. Così ridurremo gli accessi impropri"

Le telecamere con lettura delle targhe per entrare in centro storico sono oramai pronte per essere attivate. Lo dice lo stesso sindaco Andrea Marrucci. "Siamo in dirittura di arrivo sia per il nuovo sistema di video controllo sia per gli ultimi aggiustamenti al disciplinare che regolamenterà la nuova Ztl videocontrollata. Deve essere l’occasione, per innovare le regole e farle conoscere in modo puntuale alla cittadinanza nel modo più chiaro possibile: troppe norme nel tempo si sono stratificate, talvolta in modo confuso. Per questo stiamo preparando una guida per la campagna di comunicazione sulla Ztl".

Quindi siamo al traguardo?

"Direi che ci siamo. Non saranno attivate dal 1 febbraio, ma qualche tempo dopo. In ogni caso, quando accenderemo le telecamere resteranno in modalità test almeno fino a Pasqua. Poi contiamo di andare a regime".

Quali saranno gli ingressi videocontrollati?

"Saranno sei: Porta San Giovanni (entrata), Bonda/Piandornella (entrata e uscita), via Santa Caterina (uscita), via di Quercecchio (entrata), Porta San Matteo (uscita), via di Bagnaia (entrata e uscita). Gli obiettivi della Ztl sono eliminare gli accessi impropri, migliorare la qualità della vita dei residenti, avere meno auto di turisti in centro storico e tutelare il sito Unesco".

Chi avrà diritto all’ingresso?

"I residenti in centro storico, i titolari di contrassegno per disabili, il diritto di transito nelle vie secondarie, come già oggi avviene, sarà invece per tutti i residentied è prevista una vasta casistica per ingressi giornalieri o annuali per consentire la vita di tutti i giorni. Quella di famiglie residenti e attività imprenditoriali. Saranno le telecamere a riconoscere le targhe autorizzate e sarà di grande aiuto per la Municipale nel controllo del centro storico".

Per i non residenti proprietari di abitazioni o con anziani genitori?

"Tutte queste casistiche sono previste autorizzazioni giornaliere o annuali per eliminare qualsiasi problema. Quello che vogliamo e dobbiamo ridurre sono gli accessi impropri e non autorizzati, non le esigenze di vita quotidiana che, nelle varie casistiche previste dal nuovo disciplinare, hanno la priorità".

Fornitori e corrieri?

"L’ingresso libero in centro storico rimane dalle 8 alle 9,30 del mattino per gli approvvigionamenti. Inoltre la nuova disciplina della Ztl prevede possibilità di ingresso nelle vie secondarie anche nel pomeriggio. Per gli alberghi, vale la stessa regola, con l’obbligo di registrare gli ingressi necessari entro le 48 ore successive sul portale telematico della Polizia Municipale".

