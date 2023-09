Zoff: "Juve, le maglie da Palio di Siena danno fastidio"

"Non credo sia possibile, anche se si è venduta mezza Fiat ma la Juve sarebbe troppo. Scusate, parlo da vecchio", dice Dino Zoff, a Radio Anch’io Sport, commentando l’indiscrezione di cessione del club bianconero, smentite da Exor. "Non la prenderei alla leggera - le parole di Zoff, sempre al condizionale - È quasi tragica, è un’istituzione di un Paese, è una vita, era la Fiat; non la troverei così leggera". Poi Zoff si è detto difensore della tradizione nel calcio. "Il mondo cambia, tutto cambia ma gli Agnelli rimangono gli Agnelli. È stata la Juventus, gli Agnelli. Sarei deluso, se dovesse succedere: sarò un sognatore ma la tradizione vale. Anche queste maglie di arlecchino o da Palio di Siena mi danno fastidio"