Zia Caterina a Poggibonsi ‘Taxi Milano 25’ in trincea nella lotta contro i tumori

In prima linea contro i tumori. Zia Caterina a Poggibonsi per contribuire alla lotta contro questa terribile malattia. Sarà ospite di un articolato evento in programma sabato 25 novembre al ristorante Alcide. A cura del Lions Club ‘San Gimignano – Via Francigena’. Alle 19 tavola rotonda durante la quale Zia Caterina parlerà della sua missione e dell’esperienza di ‘Taxi Milano 25’ a Firenze. Caterina Bellandi, questo il suo nome e cognome, è famosa per guidare il taxi più allegro e colorato che ci sia. Oltre al normale servizio taxi, accompagna gratis i piccoli pazienti, i suoi supereroi, verso l’ospedale pediatrico Meyer. Una corsa in compagnia di tanti simpatici peluches con l’ambasciatrice fiorentina di gioia e felicità. La serata proseguirà alle 20 con un aperitivo e alle 20,30 ci sarà in scaletta una cena. Momento conviviale con interventi diretti di Zia Caterina.

"Si può partecipare – spiegano gli organizzatori - anche alla sola tavola rotonda, ma noi vi aspettiamo per l’intero evento. La partecipazione alla sola tavola rotonda è gratuita mentre il costo della serata comprensiva della cena è pari a trenta euro. Durante la serata si potrà partecipare con un piccolo aiuto a sostenere la onlus Milano 25 di Zia Caterina comprando il suo libro al costo di sedici euro". Per informazioni si può telefonare al numero 3356072476 o scrivere alla mail [email protected]. L’attività di Zia Caterina è diventata un "esempio civile" e per questo motivo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito una delle trenta onorificenze proclamandola Ufficiale dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana. Il titolo che il Capo dello Stato assegna a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. La missione di Zia Caterina nasce come reazione a un lutto, quella del compagno Stefano, tassista di "Milano 25". Così lei decide di cambiare vita e inizia a guidare il suo taxi trasformandolo in breve tempo da auto di servizio in un vero e proprio ‘motore d’amore’.