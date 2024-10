WiFi gratuito per gli utenti delle Scotte. Il Comune allunga la rete fino all’ospedale

Accordo tra il Comune di Siena e l’Azienda ospedaliero-universitaria senese per l’utilizzo gratuito della rete ’ComunediSienawifi’. E’ quanto deliberato ieri dalla giunta comunale di Siena, in merito all’utilizzo del servizio wifi pubblico gratuito per gli utenti dell’ospedale Santa Maria Le Scotte. All’interno della convenzione il Comune di Siena "assicura il trasporto della rete ComunediSienawifi tramite la rete Dian@ fino alla sede dell’ospedale individuata dalla Aous, comprensiva di tutti i servizi di accesso ad internet, registrazione delle utenze, tracciamento degli accessi e gestione della limitazione delle sessioni". La finalità è quella di diffondere gratuitamente per l’utenza il servizio wifio tramite hot-spot nelle varie aree individuate. "Attraverso l’adesione ai servizi di rete del Consorzio Terrecablate – spiega l’assessore Giuseppe Giordano – è stata realizzata una rete unica distribuita su tutto il territorio della città, rete Dian@, che integra le diverse reti esistenti, mettendo a disposizione una rete civica dei servizi comunali accessibili in modalità wireless in piazze e aree comunali. In funzione anche una rete wifi al Santa Maria della Scala, Biblioteca Comunale e Palazzo Pubblico"