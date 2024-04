Week end delle start up. Una sfida lunga 54 ore per premiare l’idea vincente di far impresa

Arriva a Siena l’evento di hackathon più diffuso al mondo, il Techstars Startup Weekend. Dal 19 al 21 aprile un weekend dedicato all’ideazione e lancio di idee di imprenditoriali che vedrà impegnati giovani, creativi, developer, aspiranti imprenditori in una sfida no-stop di 54 ore. "Si tratta di un format hackathon che è nato nel 2009 negli Stati Uniti e si è ampiamente diffuso negli anni – ha spiegato Davide Cecchini, managing director di Ikigai, che insieme a beeco ha dato vita all’evento -. I partecipanti si sfideranno a lanciare idee startup di business. Ikigai porta a Siena l’evento per la prima volta, perché risponde alla nostra missione, che è diffondere la cultura dell’innovazione, dell’imprenditoria e del darsi da fare".

Nell’ecosistema globale, Startup Weekend è il format di hackathon più diffuso al mondo e in oltre 15 anni ha acceso l’innovazione in 150 paesi con oltre 7mila eventi e 400mila partecipanti. "È un evento in cui le startup, i progetti e le idee nascono durante il fine settimana, non possono partecipare startup già precostituite – ha detto Cecchini -. Abbiamo già cinquanta partecipanti, che attendiamo venerdì pomeriggio nella cripta del complesso San Francesco dell’Università".

Il programma è fitto ed impegnativo: "Apriremo le porte alle 17.30 venerdì e andremo avanti fino a domenica alle 18 quando ci sarà la premiazione – ha spiegato il managing director di Ikigai -. La prima cosa che faranno i partecipanti è raccontare la loro idea di impresa e di business, e intorno a queste idee si creeranno dei team. Alle 22 inizieremo il primo workshop che andrà avanti fino alle 2 di notte. Sabato si ricomincerà con il supporto di 20 mentori: esperti del mondo dell’impresa, professionisti molti senesi che lavorano fuori e torneranno per il fine settimana". Ma non si tratta solo di trovare delle buone idee: "I partecipanti dovranno sfidarsi nel cercare di realizzare i loro progetti: andranno in città a parlare con i potenziali clienti e destinatari della loro idea e torneranno poi al San Francesco – ha detto Cecchini -. Chiuderemo alle 2 la notte di sabato e riapriremo alle 8 di domenica. Nel pomeriggio, tutti i team dovranno presentare il proprio progetto di fronte ad una giuria, che voterà l’idea vincitrice".

Chi lancia un’idea imprenditoriale, infatti, avrà poi l’occasione di realizzarla: "Il team vincitore avrà accesso al supporto per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale da parte degli organizzatori dell’evento, quindi Ikigai e beeco Farm – ha spiegato Cecchini -. Il premio sarà una mentorship da parte di beeco del valore di 5mila euro, e l’accesso al programma di preaccellerazione di ikigai per un investimento di 6 mila euro". Il bacino di utenti dell’Iniziativa coinvolge molti studenti dell’Università ma è molto più ampio. "È l’unico startup weekend in programma in Italia in questo momento – ha rivelato Davide Cecchini - mentre questo mese se ne svolgeranno altri in Brasile, Francia, Messico; è un evento internazionale che si terrà a Siena".

La Startup Weekend è promossa da beeco, ecosistema di innovazione italiana, e IKIGAI, il programma di Fondazione MPS che promuove l’innovazione e l’intraprendenza dei giovani.