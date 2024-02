Voto in aula che tutela la Festa. Fabio: "Un passo importante": "Fatto positivo" per Squarci

"L’approvazione da parte della Camera del mio ordine del giorno sul Palio di Siena sancisce oggi la certezza, anche da parte delle istituzioni parlamentari, che la nostra manifestazione è riconosciuta come un unicum culturale nel mondo". Così il deputato Francesco Michelotti (Fdi). Che ha voluto presentarlo durante l’approvazione del disegno di legge sulle ’Disposizioni in materia di rievocazione storica e delega al governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale’. Positiva la reazione del Comune all’iniziativa del parlamentare. Il sindaco Nicoletta Fabio parla di "passo importante per la tutela del Palio e del lavoro svolto dal Comune, riconosciuto come unico ente organizzatore e gestore". Particolare, quest’ultimo, di non poco conto per la salvaguardia della Festa e delle tradizioni secondo cui si svolge. "Un preciso impegno chiesto al Governo – prosegue infatti Fabio – nel nome delle nostre radici e delle nostre tradizioni. L’approvazione del documento, presentato insieme alla proposta di legge per le rievocazioni storiche e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ci garantisce che venga fatta ulteriore chiarezza sull’importanza del Palio per la nostra città e per la sua unicità". Fabio conclude evidenziando come "il Parlamento italiano ha preso una precisa posizione politica e per questo non possiamo che esprimere soddisfazione ringraziando l’onorevole Michelotti per l’ottimo lavoro svolto a tutela di questa città".

"Credo che l’ordine del giorno proposto dall’onorevole Michelotti e approvato a larghissima maggioranza dal parlamento – osserva il rettore del Magistrato delle Contrade Emanuele Squarci - costituisca un fatto molto positivo per la Festa e per la città. Penso infatti che stando anche alla larga condivisione parlamentare il Governo non potrà non tenere conto degli importanti principi affermati nell’ordine del giorno stesso quando si tratterà di adottare provvedimenti che in qualche modo riguarderanno anche la nostra Festa. Ci auguriamo tutti che questo sia il primo ma importante passo in un cammino che restituisca la giusta e meritata serenità alla nostra Festa".

Per la cronaca, si sono astenuti solo Avs ed Azione, nessuno contrario. "L’espressione così netta ed inequivocabile dell’aula di Montecitorio – rimarca Michelotti – sono certo che porrà uno stop definitivo a quei tentativi, fatti in passato da alcune minoranze, di ridimensionamento del Palio di Siena, rappresentando questo voto uno scudo, presente e futuro, ad intenzioni di limitarne unicità e identità".

