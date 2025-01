Voltapagina a Colle ‘Arte è liberazione’

Tutto pronto per il secondo appuntamento del Voltapagina festival a Colle. Il titolo dell’evento sarà ‘Arte è liberazione’, Andrea Bigalli e Tomaso Montanari dialogheranno con gli studenti del Volta. L’incontro è previsto lunedì 3 febbraio alle 15 nell’auditorium del liceo. Don Andrea Bigalli e il prof. Tomaso Montanari sono gli autori di ‘Arte è liberazione’ (Edizioni Gruppo Abele), un confronto con venti opere d’arte lungo venticinque secoli di storia per raccontare le società, i popoli e il loro percorso di liberazione e di coscienza. L’incontro sarà aperto a tutti. Tomaso Montanari è rettore dell’Università per Stranieri di Siena. Ha insegnato Storia dell’arte moderna all’Università di Napoli Federico II. Prende parte al discorso pubblico sulla democrazia e sui beni comuni. Andrea Bigalli è un prete e parroco fiorentino, inoltre è docente all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana e socio dell’Associazione Teologica Italiana. Giornalista pubblicista, è critico cinematografico e collabora con Radio Toscana e altre testate. È referente regionale di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. "L’arte è bellezza, ma è, prima ancora, storia delle persone e del loro percorso di liberazione e di presa di coscienza del mondo e della società – viene affermato nella nota del liceo –. Le opere d’arte non sono solo "pezzi da museo" o, peggio, oggetti di consumo di quella che viene chiamata l’industria culturale. Studiare l’arte e visitare le sue espressioni serve a diventare cittadine e cittadini. Amare l’arte non significa occuparsi dei gingilli dei ricchi, ma di un patrimonio culturale comune che appartiene anche a chi, apparentemente, non ha nulla. Un patrimonio grazie al quale scoprire che è esistito un passato diverso, e che dunque sarà possibile anche un futuro diverso".

Lodovico Andreucci