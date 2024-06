"Vogliamo una casa". Protesta di un gruppo di richiedenti asilo

"Abbiamo bisogno di un posto dove vivere" e, ancora, "vogliamo una casa": sono alcuni dei messaggi e delle richieste avanzate da un gruppo di richiedenti asilo, provenienti da paesi come il Pakistan, che ieri mattina hanno manifestato davanti alla Prefettura di Siena. Di fronte al palazzo del Governo si sono mobilitati in quaranta e chi ha protestato ha consegnato i suoi documenti d’identità, con la speranza di riuscire ad ottenere un alloggio temporaneo. "Dormiamo in mezzo alla strada e nei parcheggi. Ma siamo esseri umani anche noi", racconta uno dei migranti.