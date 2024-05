Vivenda, polo del gusto: "Dopo l’Università un nuovo ristorante nell’area industriale"

Domani l’apertura del ristorante self-service e centro cottura preso in gestione da Vivenda Spa a Poggibonsi. Lo stabile, che si trova in località Fosci, lungo la strada che collega Poggibonsi a San Gimignano, per anni è stato centro delle attività gastronomiche della Val d’Elsa, e servirà varie aziende nel territorio oltre che dare la possibilità agli avventori di gustare menu ricchi con piatti della tradizione toscana e internazionale.

"Abbiamo rilevato una precedente realtà imprenditrice, che c’era da oltre trent’anni, ridandole vigore – ha spiegato Massimiliano Leoni, direttore della filiale Toscana per Vivenda Spa -. L’impresa che abbiamo rilevato consiste essenzialmente in un’industria alimentare in cui vengono prodotti dei pasti, veicolati per la ristorazione scolastica o nelle case di riposo laddove se ne faccia richiesta, così come pure nelle aziende e nelle strutture alimentari".

Lo stabile conta su una superficie di oltre 10mila metri quadrati e la sala mensa aperta al pubblico può ospitare oltre 120 coperti. Il menu, studiato dal servizio dietetico aziendale, oltre a contemplare piatti della tradizione toscana, si apre alla tradizione gastronomica italiana e internazionale. "Si tratta di un grande centro culturale, un’industria alimentare che può fare a regime oltre 10mila pasti per turno di servizio – ha detto Leoni -. Possiamo fare pasti caldi, freddi, monoporzioni di più o minor pregio a seconda della richiesta. Si tratta di un’attività composita, molteplice che, attraverso la veicolazione, da Poggibonsi si estende su tutto il territorio della provincia di Siena e anche oltre".

Al ristorante, a partire da domani e dalle 12 alle 14.30 ogni giorno, i clienti potranno trovare una ricca selezione di prodotti locali, freschi e di stagione a prezzi modici. All’interno del progetto del centro sociale poi una particolare attenzione è stata data anche alla produzione di cibi adatti a chi soffre di allergie, intolleranze o segue particolari regimi dietetici. "Il ristorante self-service è aperto al pubblico, ed è pensato soprattutto per chi cerca un light lunch con prodotti locali a prezzi accessibili - ha detto il manager -. Il centro comprende un’ampia zona dedicata al vitto speciale, cioè quello che si prepara per coloro che sono portatori di affezioni allergiche o intolleranze. E’ un servizio che dovrebbe essere scontato ma non sempre purtroppo lo è".

Grande attesa quindi per la nuova apertura, il cui progetto e la cui natura rientra a pieno nelle corde di Vivenda Spa. "Abbiamo rilevato un’impresa che impiegava oltre 50 lavoratori, e abbiamo evitato che l’impresa cessasse e che non trovassero continuità occupazionale – ha concluso Leoni - Soprattutto siamo felici di questa scelta strategica perché il personale è il vero motore di ogni nostro servizio: con l’acquisto del centro cottura abbiamo avuto così la possibilità di salvaguardare i posti di lavoro e proseguire, insieme alla trentina di dipendenti, lungo la strada di un servizio essenziale per la collettività".