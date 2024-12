VisMederi, una crescita da record. E domani apre il nuovo stabilimento

COLLE VAL D’ELSA (Siena)

VisMederi si espande a Colle Val d’Elsa: un segnale positivo per l’economia locale. In una provincia come quella di Siena, dove le difficoltà occupazionali e le crisi aziendali stanno segnando da tempo il panorama economico, l’espansione di VisMederi rappresenta un’eccezione che dà speranza. L’azienda biotecnologica senese, guidata da Emanuele Montomoli, già affermata a livello internazionale per la sua attività nel campo della ricerca scientifica, ha aperto una nuova sede a Colle. Domani l’inaugurazione. Se si vuole scrivere di speranza, quella dell’apertura ha un segno ‘più’, anche per il lato occupazionale. I dipendenti da 10 nel 2012 sono arrivati a esseere circa 200 nel 2024. Circa 100 di questi andranno a lavorare nella nuova struttura tra laboratori e logistica. Sono ben 35 gli assunti nel 2024 e in previsione potrebbero esserci altre assunzioni, ma ad oggi sono in organico.

Altro dato rilevante: l’azienda è passata da quasi sei milioni di euro di fatturato nel 2020 a quasi 27 milioni nel 2023 portando quindi a una crescita del 64,29%. La scelta di arrivare anche sul territorio colligiano s’inserisce, quindi, in un momento di crescita esponenziale per l’azienda, capace di creare opportunità in un territorio che necessita di rilancio. Sin dalla sua fondazione, VisMederi ha concentrato la sua attenzione soprattutto sullo sviluppo di test sierologici richiesti per la registrazione di vaccini antinfluenzali sia stagionali che pandemici per conto di enti internazionali. I test eseguiti presso VisMederi sono sottoposti a processi di validazione in conformità alle linee guida internazionali, in modo da dimostrare l’affidabilità e la robustezza dei suoi test.

L’apertura della sede di Colle, località strategica nel cuore della Valdelsa, è motivata dalla volontà di espandere la capacità produttiva e di ricerca. Questa mossa s’inserisce in un piano di sviluppo che mira a consolidare il ruolo dell’azienda come leader nel settore biotecnologico, rafforzando il legame con il territorio senese. La scelta di Colle non è casuale. Il comune, pur essendo lontano dai fasti industriali del passato, offre un tessuto economico in fase di trasformazione e la disponibilità di aree produttive da valorizzare.

Inoltre, la presenza di istituzioni educative e centri di formazione di alto livello nella provincia di Siena rappresenta un’opportunità per creare sinergie tra il mondo accademico e quello imprenditoriale. VisMederi sembra puntare proprio su questo connubio, investendo in capitale umano e ricerca. L’arrivo di un’azienda come VisMederi a Colle rappresenta anche un segnale importante per le altre imprese del territorio. In un contesto in cui molte realtà sono costrette a ridimensionarsi, vedere un’azienda in espansione stimola l’indotto economico locale. Dal punto di vista occupazionale, l’iniziativa potrebbe avere un effetto domino, favorendo la creazione di posti di lavoro indiretti e alimentando settori complementari come i servizi.

Lodovico Andreucci