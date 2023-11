Visite guidate e spettacoli teatrali. Tanti eventi al Santa Maria

Vanno avanti dopo il grande successo ottenuto le visite tematiche del Santa Maria della Scala, arricchite da performance ed eventi teatrali, spesso allietate da un aperitivo finale. Le iniziative culturali si susseguono e coinvolgono tutta la città, in un programma che arriva fino a fine dicembre. ’L’accoglienza e il Bello: memorie animate’ è un programma di visite guidate gratuite a cura delle guide turistiche di Siena in collaborazione con la Fondazione Santa Maria della Scala e alcuni rinomati artisti e attori locali. Le visite si terranno nei fine settimana e rappresentano una preziosa occasione per scoprire il variegato patrimonio storico e artistico delle collezioni del Santa Maria, o per tornare a rivedere le collezioni dell’Antico Ospedale con nuovi spunti, prospettive e una guida preparata. Si parte sabato 11 novembre con le visite al cantiere di Fonte Gaia sul Campo con una guida turistica abilitata. Il restauro è realizzato, a seguito di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con i contributi della Fondazione Mps e del Comune di Siena. Per l’occasione si potrà assistere a una perfomance site-specific in musica e parole nell’antico granaio del Santa Maria della Scala, nelle sale in cui è esposta l’originale Fonte Gaia. L’evento ’La fonte e le vestali dimenticate’ è a cura di Ensarte Teatro, in collaborazione con Scuola Edile all’interno del progetto ’Siena per Gaia’ e prevede tre diversi turni di partecipazione, alle 15, alle 16 e alle 17. Il programma prosegue sabato 25 novembre alle 16.30 con ’Il tesoro del Santa Maria’, una visita guidata all’interno della Sagrestia Vecchia, lo spazio che ospita il prezioso nucleo di reliquiari dell’ex Spedale, cui seguirà un aperitivo conviviale. Con l’avvicinarsi delle feste il clima diventa natalizio, domenica 17 dicembre alle 11 bambini e famiglie potranno partecipare assistere a ’La balia racconta’. Gioconda, la balia chiacchierona, racconterà la vita quotidiana nello Spedale medievale, aneddoti e fatti veri drelativi al Santa Maria intrattenendo e incuriosendo grandi e piccoli. Tutte le visite guidate sono gratuite, non è invece incluso il biglietto di ingresso al museo, che è invece gratuito per i residenti nel Comune di Siena. La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti e si può effettuare contattando il 0577.43273 scrivendo una mail a [email protected]