Visite guidate e aperture ai Musei nazionali. Pinacoteca e ’Santuccio’, ingressi gratuiti

Fine settimana di appuntamenti per i Musei nazionali di Siena. Domani, sabato 30, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare gratuitamente la chiesa di Santa Maria degli Angeli detta anche chiesa del Santuccio vicino a porta Romana.

La chiesa, che faceva parte dell’ex monastero agostiniano femminile di Santa Maria degli Angeli, fu eretta nel 1352 e poi ricostruita nel 1577 dal nobile architetto senese Annibale Bichi. Si colloca territorialmente in un’area dedicata al culto di San Galgano al quale sono dedicati alcuni dipinti conservati nella chiesa.

In Pinacoteca continuano le visite accompagnate gratuite: il personale di custodia del museo attende i visitatori per accompagnarli alla scoperta delle meraviglie della collezione. L’iniziativa gratuita (inclusa nel biglietto d’ingresso) si terrà fino al 7 dicembre ogni sabato in due fasce orarie: 14,30 e 16,30. Si consiglia di prenotare inviando una mail a [email protected] o telefonando al numero: 0577/281161.

Domenica primo dicembre si rinnova l’appuntamento con “Domenica al museo”, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, la prima domenica del mese, in tutti i musei statali.

La Pinacoteca sarà aperta dalle 9 alle 17,30, Villa Brandi dalle 8,30 alle 13,30, mentre il Museo Archeologico seguirà l’orario del complesso del Santa Maria della Scala. Un’occasione in più per visitare i tesori straordinari contenuti nei musei nazionali senesi.