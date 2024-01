Visita sensoriale domani in Pinacoteca . Domenica al Museo

Domani, per l’Epifania, la Pinacoteca sarà aperta dalle 9 alle 13.30. Alle 11 sarà possibile partecipare alla visita sensoriale per bambini e adulti ’Alla ricerca di oro, incenso e mirra’ e imparare a conoscere le opere del museo anche attraverso il senso del tatto e dell’olfatto. Il costo dell’attività è 8 euro per i bambini e 2 per gli adulti accompagnatori, incluso l’ingresso al museo. Villa Brandi, invece, sarà aperta e visitabile gratuitamente dalle 14 alle 19, con prenotazione. Il 7 gennaio poi l’appuntamento con ’Domenica al Museo’, con ingresso gratuito alla Pinacoteca, Villa Brandi a Vignano e al Museo Archeologico al Santa Maria della Scala.