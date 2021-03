Siena, 25 marzo 2021 - Colpo grosso al Superenalotto alla tabaccheria in via Banchi di Sotto 31 di Siena: non è stato centrato il 6, che ormai mette in palio oltre 126 milioni di euro, ma è stato registrato un 5+1 che frutta la bellezza di 606mila euro. Una giocata con il sistema Quick Pick, cioè con una giocata casuale scelta dal sistema.

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 15-28-30-52-75-86. Numero jolly: 37. Numero superstar: 32.

Il jackpot per il "6" sale a 127.600.000 euro.