Vince la Torre . Un 93enne al via

"Una corsa unica in uno scenario esclusivo", così il priore della Tartuca Simone Ciotti ha definito la 43° Marcia dell’Indipendenza Siena-Montalcino organizzata da Castelvecchio. A primeggiare fra le Contrade è stata la Torre (68 punti), come già nel 2023. La compagnia di Pantaneto del Leocorno, con il tempo di 2 ore 32 minuti e 52 secondi, è risultata la più veloce bissando il successo ottenuto nella scorsa edizione. "Insieme alla manifestazione sportiva – sottolinea Ciotti – convive poi il ricordo di quell’accadimento storico che esprime in modo nitido la voglia di indipendenza di noi senesi: l’esodo volontario di alcune famiglie verso Montalcino il 21 aprile 1555, allo scopo di mantenere in vita la Repubblica di Siena nel momento in cui l’esercito spagnolo , dopo un lungo assedio, occupa la nostra città. Il tracciato della Marcia si snoda quindi lungo le strade e i sentieri che percorsero gli esuli per raggiungere la fortezza ilcinese". Percorso che ieri ha visto impegnato nella prima frazione anche Sergio Liverani, guardia giurata in pensione, montonaiolo, che il primo giugno compirà 93 anni (nella foto, il primo da sinistra). Ad accompagnarlo nell’ennesima sfida, dalla partenza a porta Tufi, è stato il nipote Duccio Minutella che ha 16 anni. Una sorta di passaggio di testimone ideale fra generazioni. La Compagnia di cui faceva parte Liverani, Samoreci (Valdimontone), era la più vecchia con 286 anni complessivi, sommando l’età di Liverani, Marco Baglioni, Fabio Sampieri e Renato Santucci. La più giovane invece quella di Sant’Angelo a Montone: 105 anni . Composta da Duccio Minutella, Cristian Ricci, Gabriele Ciacci e Alessandro Pedani. La Compagnia militare femmimile prima classificata? Salicotto di sotto con 3 ore 19 minuti e 14 secondi: Stella Cheli, Maria Paola Invidia, Enza Moceri e Carlotta Salvini. Il più veloce nella prima frazione Maurizio Circelli (Pantaneto-Leocorno), nella seconda Jacopo Gragnoli (La Magione-Istrice), nella terza Federico Brizzi (Pantaneto-Leocorno) e nell’ultima Emiliano Voltolini (San Pellegrino-Oca). Dodici le Contrade partecipanti: Torre, Istrice, Nicchio, Valdimontone, Leocorno, Selva, Tartuca, Giraffa, Oca, Bruco, Drago e Pantera.

La.Valde.