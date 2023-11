Vigili del fuoco: svolta. Tocca a Simone Pucci

Simone Pucci è il nuovo capo distaccamento dei vigili del fuoco di Poggibonsi. 55 anni, diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito al Roncalli, un percorso nel Corpo lungo e ricco di soddisfazioni, Pucci riceve il testimone da Maurizio Livi, in pensione da pochi giorni. Assegnato al comando provinciale dei pompieri presso il distaccamento di Poggibonsi già dal servizio di leva, effettuato nel 1988, subito dopo il corso alle Scuole Antincendi delle Capannelle, Simone Pucci è l’unico vigile del fuoco ancora in servizio al distaccamento di Poggibonsi tra quelli che erano operativi nella vecchia sede di via Montegrappa lasciata nel 1989 per l’attuale sede di Campostaggia, inaugurata ufficialmente il primo aprile di quello stesso anno alla presenza del Sottosegretario agli Interni Valdo Spini. Simone ha preso parte a tre importanti missioni, dando una mano con i suoi colleghi nei drammatici giorni del terremoto dell’Umbria e Marche del 1997, dell’Aquila del 2009, del centro Italia del 2016 . Senso del dovere, grande doti umane, professionalità, altruismo: questi i requisiti che fanno di Pucci un ottimo pompiere e un validissimo capo distaccamento, un ruolo importante a servizio di un territorio vasto e rilevante come la Valdelsa. Nel momento in cui Simone ha ricevuto la notizia della promozione a capo distaccamento di Campostaggia uno dei sui primi pensieri è andato ai suoi colleghi e amici che sono venuti prematuramente a mancare. Persone con cui ha diviso un lungo tratto di vita e di professione e che ricorderà per sempre. Al nuovo capo distaccamento gli auguri di buon lavoro de La Nazione.

Marco Brogi