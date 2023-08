Viale Sardegna, si parte Accordo Provincia-Asl

È uno snodo fondamentale per le politiche urbanistiche, sanitarie, dell’istruzione, persino dell’assetto della viabilità dei prossimi anni. Dopo la rimodulazione rispetto all’idea originaria, mercoledì viene sottoscritto l’accordo di programma per l’immobile mai completato in viale Sardegna che doveva diventare sede della Provincia. In ballo ci sono la stessa amministrazione provinciale, proprietaria di questo immobile e della ex sede dei Vigili del fuoco in viale Cavour, rimasta inutilmente in vendita per un decennio e destinata a trasformarsi nel polo biotecnologico del Monna Agnese.

In viale Sardegna si sposterà il poliambulatorio - e non solo - dell’Asl Toscana sud est, grazie al sostegno economico della Regione Toscana. E infine in Pian d’Ovile il domino immobiliare sarà completato dalla trasformazione dell’attuale struttura sanitaria in edificio residenziale.

Non sfugge il riordino complessivo di servizi primari in questa zona della città, ma anche la sua delicatezza e la necessità di contrappesi. Per esempio sulla viabilità e la sosta, sia in viale Sardegna sia in viale Cavour, ma anche sull’accessibilità tramite trasporto pubblico, elemento primario per l’utenza del poliambulatorio. Qui diventa determinante il ruolo di programmazione del Comune, per cercare di prevenire i possibili disagi coinvolgendo tutti gli attori in campo.

In una fase iniziale era stata coinvolta anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ora la struttura sarà di completa competenza dell’Asl Toscana sud est. Alla presentazione dell’accordo saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale al diritto alla salute e alla sanità Simone Bezzini, la vicepresidente della Provincia Agnese Carletti, il sindaco Nicoletta Fabio e il presidente della Conferenza dei sindaci dell’Asl e della Società della salute senese Giuseppe Gugliotti.

Per l’Asl Toscana sud est parteciperanno il direttore generale Antonio D’Urso e il direttore amministrativo Antonella Valeri.

Si profila così la definizione per quel palazzo mai completato dalla Provincia, che per un periodo pareva in procinto di diventare uno studentato e che ora sarà invece fulcro della sanità territoriale.

