Viale I Maggio e piazza del Mercato. Sosta a pagamento per tutto l’anno

Arrivano delle novità per quanto riguarda alcuni parcheggi, tra i più utilizzati, di Montepulciano. Sono, per la precisione, quelli di viale I° Maggio colorati di blu accanto alle Cantine Medicee e in Piazza del Mercato (sotto Conad) che resteranno a pagamento per tutto l’anno. Una decisione, ufficializzata con la deliberazione della Giunta comunale, presa per favorire una sosta breve a servizio delle numerose attività commerciali della zona e per garantire un ricambio frequente dei posti auto.

Premessa da fare: ci sono parcheggi, nel capoluogo, in cui viene applicata una regolamentazione stagionale con sosta a pagamento dal 21 marzo al 4 novembre mentre, nel periodo restante dell’anno, tornano gratuiti. Così continuerà a essere, ad esempio, per quelli di Piazza don Minzoni e del Bersaglio (per agevolare lavoratori, residenti e, in generale, chi intende recarsi nel centro storico in inverno), mentre solo per i due citati in precedenza è stata presa una nuova decisione. La Giunta ha valutato che "l’istituzione dei parcheggi a pagamento, oltre a dissuadere la sosta prolungata, facilita la sosta di breve durata apportando beneficio alla mobilità cittadina", verificando che "nella fascia perimetrale del centro storico di Montepulciano le aree di sosta vengono occupate prevalentemente da autovetture in forma stabile per tutto l’arco della giornata non consentendo un utile ricambio del parcheggio di altri veicoli", decidendo, pertanto, di puntare sulla sosta, "allo scopo di favorire il ricambio di autoveicoli, in modo da consentire all’utenza un utilizzo anche per brevi periodi".

Dunque, per l’intero anno solare, gli stalli blu dei parcheggi di viale I° Maggio e Piazza del Mercato (sotto Conad) saranno disciplinati attraverso dispositivi di controllo di durata della sosta, confermando le condizioni e le tariffe vigenti. Tutto questo, ci fanno sapere dal Comune, in attesa della prevista riorganizzazione dei parcheggi intorno alle mura che vuole favorire i residenti di tutto il territorio e i lavoratori del centro storico. Si parla di un lavoro di approfondimento in corso. Un tema, quello dei parcheggi, delicato e da tempo discusso nella perla del ‘500, e alla ricerca della miglior soluzione possibile.

Luca Stefanucci