Viale Bracci attende da mesi le nuove strisce dopo l’asfaltatura

La nuova asfaltatura, con la sistemazione del parcheggio e della vegetazione, è stata completata da oltre un anno. Ma quel cartello con l’annuncio della segnaletica orizzontale da rifare è ancora senza conseguenze. Siamo in viale Bracci, lato discendente dopo il ponte, e mancano le strisce di segnalazione del parcheggio da troppo tempo. Anche perché la parte iniziale coincide con la corsia di ingresso per chi arriva da Scacciapensieri-San Miniato e spesso si trovano auto in sosta vietata. La segnaletica verticale c’è, ma quella orizzontale non guasterebbe, anche in tutto il viale.