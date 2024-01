Viaggi di istruzione con agevolazioni

In arrivo agevolazioni per i viaggi d’istruzione. La buona nuova giunge dall’Istituto Roncalli di Poggibonsi che informa le famiglie di studentesse e studenti interessate. Dal 15 gennaio scorso ed entro e non oltre il 15 febbraio 2024, si potrà accedere alla piattaforma unica ‘Famiglie e studenti’, mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica e richiedere l’agevolazione nella sezione "Servizi", sotto sezione "Agevolazioni", ambito "Viaggi di istruzione". La misura è stata indirizzata, in via sperimentale, per l’anno scolastico 2023/2024, alle famiglie di studenti frequentanti le scuole statali secondarie di secondo grado, con Isee inferiore a 5mila euro.

Fabrizio Calabrese