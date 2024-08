Via libera alla mobilità fra aziende sanitarie. Ad agosto esce l’avviso

Via libera dalla Regione alla mobilità volontaria per i dipendenti del comparto sanità, tra un’azienda e l’altra del sistema sanitario regionale. Entro la fine di agosto Estar pubblicherà l’avviso, a cui i dipendenti in cerca di trasferimento potranno aderire entro trenta giorni indicando l’azienda dove andare e, per le aziende territoriali, la zona desiderata. Si comporranno così una serie di graduatorie: una per ciascun profilo e per azienda di destinazione, con l’eventuale dettaglio della zona. La graduatoria sarà valida un anno e i tempi per il trasferimento non potranno essere superiori a 4 mesi.