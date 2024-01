Via delle Sperandie chiusa per lavori. Modifiche alle linee bus

A Siena, fino al termine dei lavori, è prorogata la chiusura al transito di via delle Sperandie,pertanto ci sono modifiche ai percorsi dei bus: sulla linea s14 con le corse in partenza da Porta San Marco viene effettuata la deviazione in via del Nuovo Asilo e Pian dei Mantellini per continuare in via delle Cerchia e riprendere il suo percorso. La linea s54 effettua deviazione in via del Nuovo Asilo, Bastianini, via della Diana, Porta San Marco, piazza Indipendenza. Sulla linea 640 le corse delle 7.40 e delle 8 raggiungeranno Porta Tufi transitando da Strada di Massetana Romana e dei Tufi, anziché da Porta San Marco. La linea 640 delle 7.40 raggiungerà Porta San Marco effettuando inversione per proseguire in Strada dei Tufi-Porta Tufi. Le corse della linea 570 delle 13.30 e della linea s54 bis delle 13,34 da via delle Cerchia partiranno da Porta Tufi con 5 minuti di ritardo per gli studenti.