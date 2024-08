Via del Villino, uccisa da una fucilata. I funerali mercoledì all’Osservanza

L’ultimo addio alla donna uccisa da una fucilata esplosa dal compagno – l’uomo sostiene accidentalmente, la procura l’ha indagato per omicidio doloso – sarà dato mercoledì 28 agosto nella Basilica dell’Osservanza a Siena. E’ qui, alle ore 15, che la madre e il fratello di Yuleisi Manyoma Casanova saluteranno la giovane, 33 anni, uccisa dal colpo esploso dal fucile calibro 16 che Fernando Porras Baloy stava maneggiando. Saranno tantissimi a stringersi alla famiglia della cuoca che adesso lavorava al ’Conca d’oro’ ma, in passato, era stata in altri locali del centro storico. Da martedì, comunque, il feretro verrà esposto all’obitorio del policlinico consentendo ai tanti amici e colleghi che aveva in città, dove viveva da lungo tempo, di salutarla.

L’inchiesta, intanto, prosegue nel massimo riserbo dopo gli accertamenti svolti nell’abitazione di via del Villino dove il 10 agosto è accaduta la tragedia. I reperti biologici, a partire dalle tracce di sangue repertate nel corso del sopralluogo dalla Scientifica, saranno analizzati e aiuteranno a ricostruire la dinamica, al momento ancora non chiara. Il compagno della donna ha dato sin dall’inizio la versione della tragica fatalità ma la procura intende fare luce a 360 gradi, procedendo per omicidio doloso e maltrattamenti.

La.Valde.