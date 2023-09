Via alla Festa de L’Unità. Grande ritorno a Siena dopo anni di stop. C’è Bonaccini tra i ’big’

Torna dopo circa nove anni la Festa de L’Unità a Siena. Archiviata nel 2014 l’edizione in Fortezza per dare spazio a un eventi diffuso sul territorio, il segretario provinciale Andrea Valenti è sceso in campo per rilanciare l’appuntamento con la tradizione: "L’obiettivo è doppio: riunificare il Pd di Siena e parlare alla città – spiega – perché restiamo il primo partito e vogliamo dimostrare che ci siamo e siamo pronti". Il riferimento va alle prossime sfide elettorali, cioè le amministrative in 29 Comuni della provincia, alle elezioni Europee e alle Regionali del 2025. Valenti non ha dubbi: "Intendiamo promuovere il confronto e lanciare una serie di iniziative. Il Pd di Siena è senza il segretario comunale: di solito la Segreteria provinciale non organizza Feste de L’Unità, ma Siena è un caso particolare, quindi ho deciso di impegnarmi in prima persona". La formula scelta da Valenti è ancora quella dell’evento diffuso: si parte venerdì alle 18 al Circolo Arci di Sant’Andrea, dove si terrà un incontro con l’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni e il collega al Comune di Firenze, Andrea Giorgio sul tema ’Green is the way: coordinate per una transazione equa’. Seguirà alle 20,30 la cena di sottoscrizione con il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Sabato la Festa si posta al Circolo Arci dei Due Ponti: alle 18 si apre la mostra fotografica ’Cent’anni del Pci senese’, a cura dell’associazione culturale ’La Quercia’; alle 18,15 il libro ’Il Pci senese - Memorie e prospettive di una storia collettiva’, alle 20 cena buffet e alle 21 lo spettacolo di Max Collini ’Storie di Antifascismo senza retorica’. Gran finale domenica al Circolo Arci Lavoro e Sport (ai Pispini): alle 11 il gruppo consiliare Pd sarà protagonista del confronto su ’Siena dialoga: politiche comunali, regionali, nazionali ed europee a confronto’. Presenti la consigliera regionale Anna Paris, l’assessore regionale Simone Bezzini, il senatore Silvio Franceschelli e la parlamentare Ue Beatrice Covassi.