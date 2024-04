Veti sugli artisti di strada. Pienza, spettacoli limitati da lunedì a sabato mattina

Una nuova disciplina per l’esercizio degli artisti di strada ne limita la loro attività nel cuore di Pienza, da piazza Pio II a Gozzante, piazza Galletti e gli altri punti più frequentati dai turisti. Una lunga disciplina, allegata alla relativa delibera di giunta, con oggetto ’Regolamento comunale per l’esercizio delle arti di strada. Modifiche e approvazione’. Nuove regole per queste per artisti che, in realtà, spesso non sono a pieno compresi da una parte di cittadini. Si ripete, in un certo senso, quanto accaduto con lo stop ai rintocchi della campana del Municipio. Da decenni, forse anche secoli, la campana suonava ogni mezz’ora. Senza interruzioni - h24 - che ora avvengono, invece dalla mezzanotte al primo mattino. Una decisione invocata da diversi proprietari di B&B che l’hanno avuta vinta con tanti, tantissimi, cittadini contrari allo stop. Nulla da fare, il Comune ha mantenuto la decisione assunta e la campana per sei ore non batte più i colpi.

Anche per la vicenda delle neo varate limitazioni, che vengono ora imposte agli artisti di strada, ci sono motivazioni non più sentimentali, di cuore, come per il campanone, ma per caratterizzazione dei centri storici a netta vocazione turistica. Per un buon periodo si è discusso sulla prima decisone, ora, seppur con risvolti diversi rispetto al primo, si discute sulle restrizioni agli artisti di strada.

Anche in questo caso la decisone degli amministratori sarebbe stata assunta su sollecitazioni di commercianti, vari studi, da un gruppo di abitanti, gli stessi dipendenti comunali (così è riportato nella delibera) che vivono o lavorano vicino ai luoghi dove si esibivano gli artisti di strada.

Il sabato e la domenica gli artisti di strada possono esibirsi, con tutte le limitazioni corrispettive, anche nei luoghi dove nel resto della settimana è vietato. Sotto le logge del Palazzo comunale potranno, invece, continuare a lavorare i pittori e produrre i loro quadri. Possono disporre, per tutti i giorni della settimana, delle due postazioni, ne resterà una sola nei casi di necessità del Comune.

E dove possono esibirsi gli artisti di strada? Nei giardini di piazza Dante Alighieri, un posto a pochi metri dal centro storico, oppure in viale Roma che si trova, sempre vicino al cuore della città, nella parte opposta di piazza Dante Alighieri. Disposizioni chiare, che regolamentano tutte le varie attività che si presentano a Pienza dopo aver ottenuto, pagato il suolo pubblico e aver preso visione del regolamento che, come detto, contiene anche salate sanzioni pecuniarie. La nuova disciplina interessa anche la frazione di Monticchiello.