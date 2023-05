Verso le elezioni 2024 ’Su per Colle’ sta con Pii

Primo sostegno alla candidatura di Piero Pii a sindaco di Colle dalla lista civica ‘Su per Colle’, attualmente prima forza di opposizione in consiglio comunale. "Il nostro obiettivo, dichiarato nell’ottobre 2021, era riunire le forze civiche e trovare un candidato comune: oggi quel desiderio è realtà e quel candidato è Piero Pii – afferma il presidente Alberto Galgani –. Lo possiamo dire con gioia e orgoglio. La sfida che ci aspetta è grande. Per la terza volta ’Su Per Colle’ sarà presente alle elezioni, ma lo spirito è quello del primo giorno. Siamo felici di questo passo e certi che sia la scelta migliore per Colle. La costruzione di questo percorso condiviso con tanti soggetti e gruppi civici ha portato alla creazione di ColleSarà, punto di unione di tutti gli attori in gioco. C’è da lavorare molto, ma il progetto è appassionante e daremo tutto quel che abbiamo. Piero Pii è la persona giusta per riuscire a confederare tutti i soggetti civici che hanno la volontà di fare qualcosa di buono per Colle ed è un amministratore che riuscirà a dare una svolta alla nostra città. Non resta che tirarsi su le maniche ed aprire le porte a chiunque abbia la volontà di spendersi per questa causa".