Verso il ballottaggio Chiuse alcune scuole dell’infanzia comunali

In occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio, per permettere l’allestimento dei seggi, alcune scuole dell’infanzia del Comune di Siena saranno chiuse dalle 14 di venerdì 26 maggio e fino all’intera giornata di martedì 30 maggio. In particolare saranno interrotti nei suddetti orari i servizi presso le scuole Agnoletti, in via Quinto Settano (che ospiterà le sezioni elettorali 30 e 31) e Raggio di Sole (Costalpino, che ospiterà le sezioni elettorali 39 e 40) in via Consorti. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative, compresa l’ubicazione dei seggi, è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (www.comune.siena.itnode3966). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Siena ai numeri 0577-292104292234292477292394.