Ventata di vento a Valdelsa: pianta si abbatte su una macchina, nessuno a bordo

Un’auto in sosta centrata in pieno da una pianta, capanni scoperchiati, rami e tegole cadute, disagi vari, superlavoro per i vigili del fuoco. Le forti raffiche di vento che ieri hanno spazzato la nostra provincia, hanno creato più di un problema. Sulla strada di Gabbricce, nel comune di Monteriggioni, una macchina parcheggiata è stata colpita da una pianta. Fortunatamente non c’era nessuno a bordo e quindi ci sono danni solo al mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia, usciti diverse volte per rami pericolanti o caduti. A Poggibonsi, in via Pisana, sono venute giù alcune tegole da un vecchio edificio, ma senza danni per le persone. Sempre a Poggibonsi la polizia municipale del comando cittadino ha rimosso alcuni rami caduti sulla strada. A Buonconvento il forte vento ha sradicato le copertura di legno e lamiere di alcuni capanni agricoli.

M.B.