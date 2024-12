Venduta la vecchia sede di Cna

E’ fatta: la Cna ha venduto la vecchia sede in via Simone Martini. La palazzina in mattoni, che ha ospitato l’associazione di categoria fino al 2021, era infatti oggetto di una trattativa privata, coperta da assoluto riserbo, che è stata perfezionata. La cessione dell’immobile era prevista entro la fine del 2025, ma nelle ultime settimane c’è stata una forte accelerazione. Lo dimostra il manifesto appeso all’esterno dell’edificio che annuncia la disponibilità di appartamenti e di parcheggi in vendita. Insieme allo stabile di via Simone Martini, è stata venduta anche l’area di sosta retrostante, in quanto pertinenza della palazzina. L’immobile, che ospitava gli uffici della Cna, verrà dunque trasformato in condominio con una serie di appartamenti, senza nessuna nuova cubatura in aggiunta. Il tutto, ovviamente, previo cambio di destinazione d’uso. Dal luglio del 2021 Cna Siena si è trasferita con tutti i servizi in via delle Arti, liberando la vecchia sede.

C.B.