Vegetazione in eccesso. Intervento sul Sorra a Pian delle Fornaci

Intervento del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nella zona di Pian delle Fornaci, sul torrente Sorra dopo una segnalazione del Comune di Siena: era necessaria una nuova manutenzione per rimuovere la vegetazione infestante in eccesso, ripristinare il regolare scorrimento delle acque e mettere in sicurezza l’area di Pian delle Fornaci, in cui si trovano abitazioni e attività artigianali. "La collaborazione tra enti pubblici è fondamentale – afferma il presidente Fabio Bellacchi –. Per questo ringraziamo il Comune e restiamo a disposizione per interventi futuri, proseguendo comunque con le attività del piano della bonifica".