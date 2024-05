Vannacci oggi a Colle. Tutto esaurito per il libro. Attese contestazioni

Tutto prenotato, non ci sarà neanche una sedia libera per chi arriverà all’ultimo minuto all’appuntamento di oggi che ha fatto discutere tutta la Valdelsa: la presentazione del libro ’Il coraggio vince’ di Roberto Vannacci, con la sua presenza. L’appuntamento è per oggi (a nove giorni dalle elezioni) al Palazzo San Lorenzo in Colle Alta a partire dalle 19.30. La serata continuerà poi con un aperitivo e una cena. A moderare la serata il giornalista Mediaset Paolo Capresi. Atteso Vannacci, ma attese anche contestazioni. È prevista, infatti, una grande presenza di forze dell’ordine, Digos ed agenti in borghese compresi. Nonostante il ‘generale scrittore’ sia candidato alle prossime elezioni europee con la Lega Nord sulla locandina non appare né il simbolo della Lega né di altri partiti. L’appuntamento, però, inevitabilmente si inserisce nel clima elettorale. Quella di Colle, senza dubbi, è la campagna elettorale più calda della Regione. Alcuni, sbagliandosi, la descrivono come un ‘circo’ in realtà sembra che si tratti di una ‘giungla’. Per la presentazione del libro di Vannacci da parte di tutti i campi c’è molta attesa. La figura, sicuramente, in tutta Italia fa discutere. Roberto Vannacci, classe 1968 è un generale italiano, la pubblicazione nell’agosto 2023, del suo libro ‘Il mondo al contrario’ lo ha portato al centro di una considerevole attenzione mediatica, seguita da polemiche e anche denunce. Il libro è salito al primo posto dei più venduti in Italia nella settimana dal 14 al 20 agosto. Sarà sicuramente interessante riuscire a capire quale e se qualcuno dei candidati alla carica di Sindaco a Colle sarà presente all’evento ed interverrà.

Lodovico Andreucci