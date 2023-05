Vandali in largo Usilia Distrutte tutte le fioriere "Subito le telecamere"

Ignoti prendono di mira le fioriere di largo Usilia a Poggibonsi: divelto in più punti il perimetro in travertino delle due vasche per il verde presenti in quella zona, una più piccola e l’altra invece più ampia, sistemate su un marciapiede nei pressi dell’edicola, sia dal lato di viale Marconi che dalla porzione che si affaccia su via Montegrappa. Ieri mattina, al risveglio, gli abitanti hanno trovato l’amara sorpresa: alcune persone che vivono nel quartiere hanno notato a terra i frammenti spaccati, proprio nelle vicinanze del porticato che fa angolo con viale Marconi.

"Non è ammissibile che si arrivi a tanto, nei confronti di beni che appartengono alla collettività – affermano le persone che resiedono della zona – e la richiesta che sentiamo di formulare alle istituzioni locali è l’installazione di telecamere di sorveglianza anche in questo quartiere, all’altezza di largo Usilia e nelle strade limitrofe. Tra l’altro non è la prima volta, a quanto ci risulta, che questa superficie conosce episodi di vandalismo. In passato anche l’edicola, per esempio, ha subìto dei danni provocati da chi non ho trovato evidentemente di meglio che agire contro le strutture, così, senza un motivo. Incomprensibile una simile situazione".

E questa volta come sarà andata? C’è chi prova a ricostruire il quadro, immaginando lo scenario e il contesto, per tentare di capire in che modo gli ignoti abbiano voluto compiere la loro sconsiderata azione. "Per colpire in quel modo il travertino delle fioriere – ipotizzano ancora da largo Usilia – gli autori potrebbero aver utilizzato degli attrezzi, chissà, forse delle mazze o delle barre di ferro. Non si sfilano solo con la forza di braccia e mani, quei pezzi ben saldati sul contorno delle fioriere".

Fin qui dunque il racconto e le impressioni dei residenti, che chiedono provvedimenti a vantaggio di largo Usilia e delle vie limitrofe (superficie nelle quale hanno sede varie attività commerciali oltre a studi professionali), dopo questo episodio che non lascia indifferenti gli abitanti, che si sono infatti rivolta a La Nazione per rilevare quanto è capitato nella circostanza, in una zona del centro cittadino di Poggibonsi e molto frequentata dalle persone non solo dei dintorni per i suoi numerosi insediamenti di carattere produttivo e commerciale.

Paolo Bartalini