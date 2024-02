Valorizzare i luoghi del commercio. Ecco a chi vanno i fondi regionali

Valorizzazione dei luoghi del commercio, arrivano nuove risorse da parte della Regione Toscana. E c’è "gloria" anche per alcuni centri del territorio senese che potranno portare avanti i loro progetti per dare nuovo respiro ad alcune aree o punti importanti, dai Centri commerciali naturali fino alle piazze. La Regione ha comunicato che altri 25 progetti saranno finanziati nell’ambito del bando del 2022 per i comuni toscani sotto i 20.000 abitanti a sostegno della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani. Le risorse messe a disposizione della Regione ammontano a circa 3,3 milioni di euro. Tra i nuovi 25 progetti c’è Abbadia San Salvatore per l’arredo urbano di Viale Roma, Piazza XX Settembre e Ccn (43.174,72 euro per Progetto spazi urbani a cui si aggiungono i 106.986,63 euro del Progetto Ccn); San Gimignano riceve un contributo di 159.800,11 euro per la riqualificazione dello spazio mercatale nella loggia del Teatro dei Leggieri; per la riqualificazione dell’area Ccn di Torrenieri nel Comune di Montalcino, il contributo concedibile è di 152.974,80 euro mentre per quanto riguarda Sinalunga, invece, c’è il completamento del finanziamento parziale ottenuto. In totale, dunque, ci sono 94.394,61 euro per il Progetto Spazi Urbani più i 28.441,92 euro per il Progetto Cnn con quello della Pieve che sarà riqualificato. In precedenza erano già stati comunicati i contributi concessi a Chiusi per la riqualificazione dei Ccn, a Montepulciano per il progetto di valorizzazione di Palazzo del Capitano, a Castelnuovo Berardenga per la rigenerazione degli spazi urbani di Villa a Sesta.

"Rivitalizzare e stimolare i soggetti che abitano e popolano tanti piccoli centri alle prese con problemi demografici e di spopolamento - ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -, comuni a tante zone interne, montane o costiere, è un preciso impegno della Regione. Questi bandi vengono proposti periodicamente e la risposta è sempre molto consistente. Abbiamo reperito nuove risorse per scorrere la graduatoria del bando 2022, per dare opportunità ad altre persone e comunità di rigenerare spazi e relazioni". "L’ulteriore finanziamento regionale - ha sottolineato l’assessore Leonardo Marras - consentirà di realizzare giardini pubblici, zone pedonali e camminamenti, riqualificare e mettere in sicurezza centri storici e spazi commerciali".

Luca Stefanucci