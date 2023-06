"Vallata del Carfini la zona più colpita"

Un lavoro di squadra per risolvere situazioni intricate in più zone del territorio di Poggibonsi. La Protezione civile - Pubblica assistenza, Misericordia, Vab, Anpana, coordinate dalla Municipale - con Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia, hanno operato in maniera incessante. Un intervento delicato alla Strolla, totalmente allagata in seguito all’esondazione, sabato, del torrente Carfini. Cancellato un tratto della Provinciale e seri problemi in un’abitazione. Le persone del luogo hanno trovato "angeli" nei soccorritori delle associazioni, attivi senza pausa. La grande paura per il livello dello Staggia, monitorato in modo costante, e poi i viaggi per tentare di salvare i cani, quattro, in preda alle acque in orti nella zona del Bernino. Uno, purtroppo, non ce l’ha fatta. Gli altri sono stati trasferiti al canile. Un altro ancora ha ricevuto le cure di una signora, che lo ha tenuto fino a ieri. Sopralluoghi del sindaco David Bussagli e del vice Nicola Berti per le valutazioni nelle zone più critiche di Poggibonsi, dall’area della Magione in via dei Templari, alla Strolla. Ieri sera l’aggiornamento del sindaco: "Andate avanti per tutto il giorno le operazioni più urgenti e immediate a seguito dell’evento straordinario accaduto sabato sera e durante la notte. Dipendenti dell’amministrazione comunale e provinciale, aziende incaricate, Municipale, i volontari delle associazioni di Protezione civile, vigili del fuoco, Carabinieri, si sono avvicendati nelle situazioni più complesse. A ognuno di loro il grazie piu grande. La zona più colpita è la vallata attraversata dai Carfini.Tecnici di Acque spa hanno lavorato sia presso l’impianto di potabilizzazione sull’Elsa che a Cepparello".Tanti hanno lamentato ieri che dai rubinetti arrivava acqua torbida: colpa di un guasto per il maltempo.

Paolo Bartalini