Valdorcia, tra bellezza e timori

La festa ma anche la riflessione. È ammirevole la doppia lettura che gli amministratori della Val d’Orcia danno del ventennale dell’istituzione del Parco, in un periodo di consolidamento e in alcuni casi esplosione del fenomento turistico sul territorio. Questa è la lettura positiva, perché poi c’è anche quella negativa, di uno spopolamento progressivo che determina una perdita di servizi essenziali, che a sua volta innesca come in un domino infinito altra diminuzione di popolazione. Anche di questo si parlerà oggi a Castiglione d’Orcia, dove partono le celebrazioni. E, appunto, le riflessioni per provare a invertire la rotta. Perché le nostre terre, per non rischiare di diventare una mèta turistica senz’anima, devono ritrovare residenti.