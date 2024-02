Valanga di messaggi di ringraziamento dalle attività alluvionate

Una valanga di messaggi di ringraziamento quella arrivata agli organizzatori di ’Palestretteinsieme’, evento che ha unito varie palestre senesi nel segno della solidarietà. Tanti i partecipanti negli spazi dell’ex caserma di Santa Chiara (messi a disposizione dalla Contrada del Nicchio) che hanno preso parte a un’intera giornata di fitness per raccogliere fondi a sostegno delle attività alluvionate di Campi Bisenzio e Pontedera. "Vorrei davvero ringraziarvi di cuore per tutto quello che avete fatto, non è scontato! Grazie a voi abbiamo trovato anche la forza di rialzarci in piedi, perché non ci avete fatto sentire soli. Grazie grazie grazie", le parole della Palestra Mauax.

"L’esperienza che abbiamo vissuto nella giornata di sabato 17 è stata a dir poco meravigliosa. La forte energia e il grande entusiasmo che abbiamo percepito ci ha lasciate sbalordite e grate per la bellissima esperienza", il messaggio de ’Il pattino d’oro’, a cui hanno fatto eco le istruttrici Romina e Luciano della palestra ’iWell’: "Ringraziamo di cuore tutte le palestre e le persone di Siena che hanno partecipato a questa bellissimo evento. Ma grazie soprattutto a Monica (Valacchi) che ha reso possibile questa iniziativa, così importante per chi come noi è stato colpito durante dall’ alluvione, un gesto che vuole aiutare economicamente, ma che di fatto fa molto di più, perché accende speranza e voglia dì lottare. Grazie infinite". Soddisfazione anche tra le numerose partecipanti all’iniziativa di solidarietà: "Grazie per l’evento organizzato in maniera fantastica da Palestetteinsieme. Con lo scopo di aiutare gli alluvionati". A breve ci sarà la consegna della somma raccolta durante la kermesse.