’Vado a vivere con me’ in scena. Show di Canini al Teatro del Popolo

Jonathan Canini al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa. Il comico toscano in scena con lo spettacolo cult "Vado a vivere con me". Una data dietro l’altra, Jonathan Canini approda, stasera alle 21, in Val d’Elsa sulle ali del nuovo, esilarante, spettacolo con cui l’asso della comicità toscana sta inanellando, dal debutto di novembre, un tutto esaurito a ogni appuntamento. Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se è la prima volta. Con "Vado a vivere con me" Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse, Walter Santillo, che cura anche la regia.

A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il Bullo, il fattone. A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web: Jonathan Canini incarna la comicità toscana versione terzo millennio, vulcanica e irriverente. I suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase.

Dopo Colle, Jonathan Canini porterà "Vado a vivere con me" il 17 e 18 aprile al Teatro Shalom di Empoli, il 23 aprile al Teatro Moderno di Grosseto, il 4 maggio al Teatro Verdi di Montecatini, l’8 e 9 maggio al Teatro Il Garibaldi di Prato, il 10 maggio al Teatro Puccini di Firenze, il 20 maggio al Teatro del Giglio di Lucca. E tanti altri appuntamenti sono in arrivo. Informazioni e aggiornamenti sui canali social di Jonathan Canini. Prevendite sui siti dei teatri, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Per lo spettacolo di Colle i biglietti (in rapido esaurimento, posti numerati da 18 a 30 euro) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Prevista in origine il 16 febbraio scorso, la data di Colle di Val d’Elsa è stata posticipata al 22 marzo, restano validi i biglietti già acquistati. Jonathan Canini nasce a Pontedera il 22 settembre 1994. Si avvicina al mondo dello spettacolo quasi per gioco scrivendo da solo i proprio testi. All’età di 17 anni inizia le sue prime esperienze di cabaret insieme al gruppo comico "I Piccioni Spennati" da lui stesso creato e con il quale, nel 2014, vince il "Valdera’s Got Talent".

Fabrizio Calabrese