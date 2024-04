Vaccini in gravidanza. Il professor Severi in Senato fa lezione di prevenzione

’La vaccinazione in gravidanza. L’importanza della prevenzione primaria’ è il titolo del convegno con protagonista il professor Filiberto Maria Severi, direttore della Diagnosi prenatale e ostetricia dell’AouSenese, promosso da Fondazione Onda e Società italiana di ginecologia e ostetricia in Senato.

"Oltre a preservare la salute della madre, prevenendo lo sviluppo di alcune malattie infettive – spiega il professor Severi -, le vaccinazioni sono finalizzate alla stimolazione del sistema immunitario materno e alla produzione di anticorpi trasmissibili al nascituro. Le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse e influenza durante la stagionalità, sono raccomandate nel corso della gravidanza e devono essere ripetute ad ogni gravidanza. Il vaccino antinfluenzale è sicuro durante tutto il periodo gravidico. La letteratura in tema evidenzia come l’influenza in gravidanza aumenterebbe il rischio di parto prematuro, ritardo di crescita fetale, cardiopatie congenite. Particolare importanza riveste durante la gravidanza la vaccinazione contro la pertosse che, se contratta dal neonato nei primi mesi di vita, può avere un decorso molto grave. "I vaccini MPR (morbillo, parotite, rosolia) e quello della varicella sono invece controindicati in gravidanza. E’ necessario quindi che la donna sia già vaccinata prima della gravidanza".

Al convegno in Senato sono stati presentati anche i risultati di un’indagine che evidenzia un’adeguata conoscenza da parte delle donne sulle vaccinazioni in gravidanza: più della metà di loro le conosce, solo 1 su 4 conosce al massimo un vaccino tra Covid, DTPa e influenza. Nel corso dell’evento è stata anche presentata la mappatura di 210 ospedali Bollino Rosa sul territorio nazionale, fra i quali l’Aou Senese.