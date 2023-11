Un’opera di Casagli per i vigili del fuoco

Samanta Casagli, pittrice di Poggibonsi, consegna in dono un dipinto al locale distaccamento dei Vigili del fuoco. In particolare un ritratto di Santa Barbara, la patrona, festeggiata ogni anno dal Corpo nazionale il 4 dicembre. Un gesto molto apprezzato dai pompieri della caserma intitolata ad Alessandro Giomi. Un’opera di indubbio valore artistico e di forte impatto emotivo. Protagonista di varie mostre, personali e collettive, Samanta Casagli ha tra l’altro firmato il drappellone per il Palio dei Barchini di Castelfranco di Sotto. Una sua creazione è andata inoltre in premio, a Poggibonsi, al rione vincitore in una edizione del Pigio. Adesso lo speciale omaggio ai Vigili del fuoco del distaccamento valdelsano.