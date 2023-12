Università per Stranieri Apre la sala di lettura per Michela Murgia

Giovedì 14 dicembre alle 12, presso l’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri sarà inaugurata la sala di lettura dedicata a Michela Murgia. Interverranno il rettore Tomaso Montanari, Giuseppe Marrani, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Daniela Brogi, docente di Letteratura italiana contemporanea, Luca Casarotti, research fellow presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Imsuk Jung, docente di Lingua e cultura coreana e Lorenzo Terenzi. L’attrice Daniela Morozzi leggerà alcuni brani da Michela Murgia, con intermezzi musicali del quintetto ’Nuovo mondo’.

"La comunità della Stranieri - sottolinea il rettore Tomaso Montanari - si riconosce nella figura di Michela Murgia per il valore politico che attribuisce alla cultura e cioè un valore di scardinamento dello stato delle cose e di promozione della persona umana come riferimento assoluto. La sua scelta per le minoranze, per tutto ciò che è queer, contrario all’ordine stabilito e in cerca di una propria identità, è per noi molto importante. Pensiamo che il suo uso della parola e della scrittura, la sua curiosità culturale, il suo aver appreso il coreano ed essersi innamorata della cultura coreana, l’aver fatto la sua ultima conferenza in università probabilmente da noi nel marzo 2022 (proprio sul Soft Power della Corea), la renda un membro ideale della comunità della Stranieri. Ricordo - aggiunge il rettore - la sua immagine sotto il murale di Francesco Del Casino, l’artista che ha inventato i murales di Orgosolo, dei quali parla in una pagina che leggeremo. Michela Murgia sorride sotto quel murale e mi sembra che siano evidenti nell’immagine i nessi affettivi, comunitari con lei. Abbiamo scelto una sala di lettura, un luogo dove studentesse e studenti siano liberi di studiare. E’ una piccola sala, ma è centrale perché è nel cuore dell’Ateneo, è impossibile entrare senza vederla". L’evento anche in streaming al link: http:live.unistrasi.it