Università in lutto, addio alla professoressa. Simonetta Botarelli

Università in lutto per la scomparsa della professoressa Simonetta Botarelli: "Manifesto la mia tristezza per l’improvvisa scomparsa di una persona amica, oltre che di una collega dell’allora Facoltà di Economia", ha detto il rettore Roberto Di Pietra. Si unisce al dolore la comunità del Dipartimento di Economia politica e Statistica, con il direttore Filippo Belloc. L’Associazione USiena Alumni la ricorda: "Grazie per aver contribuito a far nascere e crescere USiena Alumni". E l’associazione Siena sostenibile la piange: "La sua dedizione, presenza, passione e impegno sono stati un pilastro fondamentale per la nostra comunità".