Università età libera. Presentazione corsi

Un piano formativo in piena crescita ad opera dell’Università dell’età libera a Poggibonsi. Sabato prossimo, 13 gennaio, la presentazione dei corsi del secondo semestre 2023-2024 dell’ente intitolato a Viviana Cardinali. Appuntamento alle 16 nei locali dell’associazione La Ginestra, sede temporanea dell’Università dell’età libera, in via Trento. Nell’occasione saranno illustrati al pubblico i corsi dell’anno accademico con i quali prosegue l’attività rivolta alla cittadinanza, offrendo la consueta dimensione di incontro sociale e condivisione culturale, in linea con i valori del Centro Insieme presieduto da Luciano Morrocchi di cui l’Università dell’età libera è prestigiosa emanazione. Per la seconda parte dell’anno sono in programma i seguenti corsi: Storia dell’alimentazione nelle antiche civiltà (dal 29 gennaio, docenteBruno Squartini), Corso di scrittura creativa (dal 30 gennaio, in cattedra Leonilde Bartarelli), il corso di pittura da parte di Renzo Regoli, dal 1 febbraio. Quindi, a cura di Rossella Merli, "Da Badia al Taglio - Osservazioni su alcuni toponimi del territorio poggibonsese" (dal 5 marzo). Massimo Marilli terrà inoltre le lezioni dedicate a "Lo spirito della Rivoluzione francese", dal 31 gennaio. In programma anche un viaggio alla scoperta del mondo dei profumi (dal 2 febbraio, docente Marta Tiezzi) e Yoga della risata, in collaborazione con la Fondazione territori sociali Alta Valdelsa (dal 31 gennaio, docente Tony). Per le iscrizioni occorre rivolgersi presso la sede di via Trento, 84 a Poggibonsi dal 15 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Negli stessi giorni e orari è possibile contattare i numeri 0577 982543 oppure 351 0425070. Email: [email protected]; internet e pagina facebook: centroinsiemepoggibonsi.it.

Paolo Bartalini