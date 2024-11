Unione dei Comuni della Valdichiana senese. Il presidente Zacchei assegna le deleghe

Il neopresidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e sindaco di Sinalunga Edo Zacchei (foto) ha attribuito le deleghe ai sindaci dei dieci Comuni della Valdichiana Senese, trattenendo per sé Bilancio, Personale e Piano Strutturale. La vicepresidenza è stata affidata a Gianluca Sonnini, sindaco di Chiusi, che mantiene le deleghe alla Mobilità e Trasporti, alle Infrastrutture strategiche e alle Politiche Giovanili. Stesse deleghe anche per Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano con le Politiche per il turismo, Sanità e Politiche sociali; Roberto Cottini, sindaco Cetona conserva Forestazione, Politiche per la montagna e Protezione Civile; a Massimo Bernazzi, assessore di Trequanda, vanno Bonifica, Cultura della memoria e Pace. Ad Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, vanno le deleghe agli Assetti e ai rapporti istituzionali; a Manolo Garosi, sindaco di Pienza vanno Politiche per la sicurezza urbana e Politiche di genere; a Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena Progetti di area, Cultura e Valorizzazione del patrimonio culturale; a Grazia Torelli, sindaca di Chianciano Terme, vanno le deleghe alle Politiche dello sviluppo economico, alla Transizione energetica, al Suap e alle Politiche Termali; a Francesco Landi, sindaco di Sarteano vanno Coordinamento e sviluppo gestioni associate, Pianificazione e organizzazione sedi Unione Comuni, Comunicazione, Digitalizzazione e Politiche per la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente.